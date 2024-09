Die deutschen Großbanken haben - mit Ausnahme der Deutschen Bank - im ersten Halbjahr stattliche Gewinnzuwächse erzielt, die Commerzbank peilt für 2024 einen Rekordgewinn an. Doch Experten warnen: Mit der Zinswende sind die fetten Jahren der Banken vorbei. Für die Großbanken in Deutschland brechen im zweiten Halbjahr 2024 und im Jahr 2025 schwierigere Zeiten an. Mit dieser Warnung zitiert das "Handelsblatt" die Union-Investment-Fondsmanagerin Alexandra Annecke. "Die Phase starker Gewinndynamik ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...