Die Aktie des Energieriesen Shell ist nach Ansicht zahlreicher Experten deutlich unterbewertet. So hatte in der Vorwoche etwa auch wieder die kanadische Bank RBC die Einstufung für die Dividendenperle auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3.400 Britische Pence (umgerechnet 40,39 Euro) belassen. Dennoch kommt die Aktie einfach nicht in Fahrt. Analyst Biraj Borkhataria verwies in seiner Studie auf ein Gespräch mit dem Executive Vice President für den Bereich Flüssigerdgas (LNG), Cederic Cremers. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...