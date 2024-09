© Foto: David Zalubowski/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Ist Nvidia massiv aufgestocktes Aktienrückkaufprogramm ein gutes Signal für Anleger? Analysten sind sich uneinig.Nvidia hat vergangenen Mittwoch zusammen mit seinen Ergebnissen bekanntgegeben, dass es das Aktienrückkaufprogramm auf 50 Milliarden US-Dollar erhöht hat. Das ist doppelt so viel wie das vor einem Jahr angekündigte Aktienrückkaufprogramm im Wert von 25 Milliarden US-Dollar, von dem am Ende des letzten Quartals noch 7,5 Milliarden US-Dollar übrig waren. Der Chipgigant hat in der ersten Hälfte seines Geschäftsjahres Aktien im Wert von fast 15 Milliarden US-Dollar zurückgekauft, und der Umfang des neuen Programms deutet darauf hin, dass das Unternehmen seine Rückkäufe in Zukunft …