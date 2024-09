Der französische IT-Dienstleister muss bei seiner Jahresprognose und den mittelfristigen Zielen nachbessern. Das Management reagiert damit auf die jüngere Geschäftsentwicklung und die Bedingungen am Markt. Der ausgearbeitete Restrukturierungsplan des verschuldeten Unternehmens soll davon aber unberührt bleiben. Mit Blick auf seine Halbjahresergebnisse und das Geschäftsumfeld in wichtigen Märkten aktualisiert Atos seine Zielsetzung. So wird der Umsatz für dieses Jahr mit 9,7 Milliarden Euro nun wohl ...

