Sanofi S. A. - Multiple Sklerose Medikament enttäuscht in Studien, Aktie steigt trotzdem

Ein neues Medikament gegen MS bringt nicht die erhoffte Wirkung in klinischen Studien.



Ein Rückschlag für den französischen Pharmakonzern mit Hauptsitz in Paris, denn in zwei Studien wurde das Hauptziel, die Behandlung schubförmiger Formen von Multipler Sklerose, nicht erreicht teilte das Unternehmen mit. Das Medikament Tolebrutinib habe nicht besser gewirkt als das jetzt schon verfügbare Medikament Aubagio des Unternehmens. Jedoch habe das Medikament das Hauptziel einer anderen Studie erreicht, bei einer stetig verschlechternden Form. Für das Medikament sind aktuell weitere Studien geplant, der Kurs nahm die Nachricht trotzdem mit über 3,5 Prozent Steigerung positiv auf. Die Aktie des Konzerns ist seit Jahresanfang komfortabel über 15 Prozent im Plus und notiert am Montagnachmittag bei 105 Euro, das letzte Allzeithoch von April 2022 liegt bei 106 Euro.









Quelle: HSBC