Aktuelle Kursbewegungen und Dividendenprognosen

Die Merck-Aktie verzeichnete in der jüngsten XETRA-Sitzung deutliche Schwankungen. Um 15:52 Uhr fiel der Kurs um 0,7 Prozent auf 174,70 EUR, nachdem er in der Spitze bis auf 173,15 EUR gesunken war. Der Handelstag begann für die Aktie bei 176,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch wurde am 30.08.2024 bei 177,00 EUR erreicht, und der aktuelle Kurs liegt nur 1,32 Prozent darunter. Das Volumen des gehandelten Papiers betrug zuletzt 38.884 Aktien. Als Vergleichswert ist das 52-Wochen-Tief, welches am 13.12.2023 bei 134,30 EUR verzeichnet wurde, besonders interessant.

Finanzielle Aussichten und Analystenmeinungen

Aktionäre konnten sich 2023 über eine Dividende von 2,20 EUR je Aktie freuen. Für dieses Jahr prognostizieren Analysten eine Ausschüttung von 2,37 EUR. Die zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen vom 01.08.2024 zeigen einen Gewinn [...]

