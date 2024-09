Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Xlife Sciences AG schließt den strategischen Reviewprozess per Q3 2024 ab



03.09.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Zürich, 3. September 2024: Die Xlife Sciences AG (SIX: XLS) gibt heute bekannt, dass der Verwaltungsrat die strategische Evaluierung abgeschlossen und per 2. September 2024 das Management damit beauftragt hat, den Prozess umzusetzen und bis spätestens 30. September die Aktionärinnen und Aktionäre über die nächsten Schritte zu informieren. Die Größe und Diversität des Portfolios und die Vielfalt an Optionen einer möglichen Dealstruktur haben den Prozess zeitlich maßgeblich geprägt und die Xlife Sciences AG bedankt sich bei allen externen Partnern für ihre Unterstützung und ihren wertvollen Beitrag für diesen wichtigen Meilenstein. David L. Deck, Präsident des Verwaltungsrates der Xlife Sciences AG kommentiert: «Die Strategie, welche als Ergebnis intensiver Analysen und Beratungen identifiziert wurde, stellt die beste Option dar, um den langfristigen Erfolg und die Wertsteigerung des Unternehmens sicherzustellen. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass dieser Weg das größte Potenzial für die Zukunft von Xlife Sciences bietet.» Finanzkalender Halbjahresbericht 2024 19. September 2024

Kontakt

