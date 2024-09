ZUG (dpa-AFX) - Die Aktien der DHL Group und des Konsumgüterherstellers Reckitt müssen in Kürze den währungsgemischten Index Stoxx Europe 50 verlassen. Dafür werden der britische Börsenbetreiber London Stock Exchange (LSE) sowie die italienische Großbank Intesa Sanpaolo aufgenommen, wie der Index-Anbieter Stoxx Ltd. am Montagabend mitteilte. Im Leitindex der Euroregion, dem EuroStoxx 50, bleibt unterdessen alles beim Alten.

Sämtliche Änderungen treten am Montag, 23. September in Kraft. Stichtag der Prüfung war der Freitag, 30. August, nach Handelsschluss.

Index-Änderungen sind vor allem für solche Fonds wichtig, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was kurzfristig Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/mis

DE0005552004, IT0000072618, GB00B0SWJX34, EU0009658145, EU0009658160, GB00B24CGK77