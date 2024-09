© Foto: Patrick Pleul/dpa



Mit einer Modelloffensive will Tesla die Verkaufszahlen in China und Europa ankurbeln. Neue Versionen des Model Y sollen komfortabler und größer werden. Auch 6- und 7-Sitzer sind wohl in Planung.Tesla steht vor einer bedeutenden Neugestaltung seines Erfolgsmodells Model Y, das bereits zu den meistverkauften Elektrofahrzeugen gehört. Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs durch heimische Hersteller in China und der Notwendigkeit, das Modell aufzufrischen, plant Tesla, eine sechssitzige Variante des Model Y ab Ende 2025 in China zu produzieren, berichtet Reuters unter Berufung auf Insiderkreise. Die chinesische Zeitung National Business Daily spricht hingegen von zwei möglichen Varianten des …