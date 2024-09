Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Im Rahmen der strategischen Überprüfung ihrer Beteiligungen hat die AEW Energie AG entschieden, den Verkauf ihrer Anteile an der Fernwärme Siggenthal AG zu prüfen, so die AEW Energie AG in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...