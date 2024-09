DAX - Bullen wollen die 19.000 Punktemarke sehen. Puma und Sartorius gefragt.

Die Bullen geben beim DAX® weiterhin den Ton an. So schob sich der Leitindex im frühen Handel in Richtung 19.000 Punkte. Nach dem gestrigen US-Börsenfeiertag könnten im Tagesverlauf neue Impulse aus New York kommen. Das Augenmerk gilt dabei unter anderem den heute zur Veröffentlichung anstehenden ISM-Daten, einem Frühindikator für das verarbeitende Gewerbe.

Unternehmen im Fokus

Cathay Pacific hat bei einem Airbus A350 ein fehlerhaftes Triebwerk-Bauteil entdeckt und überprüft daraufhin alle im Dienst stehenden Maschinen. Die Aktie des Flugzeugbauers reagierte allerdings kaum. Die Aktie der Deutschen Bank profitierte anfangs von positiven Analystenkommentaren. Beim Wirkstoffhersteller Evotec geht das Stühlerücken in der Chefetage weiter. Meldungen zufolge wird Vorstand Matthias Evers im Oktober das Unternehmen verlassen. Die Aktie hat seit Jahresbeginn knapp 70 Prozent verloren. Puma setzte im frühen Handel den in der zweiten Augustwoche gestarteten Aufwärtstrend fort und schickt sich an, das im August gerissene Gap wieder zu schließen. Der gestrige Rücksetzer bei Sartorius wird zum Handelsauftakt von einigen Bullen zum Einstieg genutzt. VW deutet Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen an. Dies teilte der Autobauer nach einer Führungskräftetagung mit. Nach den kräftigen Ausschlägen von gestern pendelte sich das Papier zunächst bei EUR 97 ein.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 19.000/20.500 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.785/17.282/17.980/18.420/18.890 Punkte

Der DAX® bestätigte zum Handelsauftakt den Ausbruch über 18.890 Punkte und steuerte die Marke von 19.000 Punkten an. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren nähern sich zwar bereits wieder extreme Niveaus. Der langfristige RSI-Indikator ist jedoch noch deutlich von einem überkauften Status entfernt und der langfristige MACD-Indikator hat erst kürzlich nach oben gedreht. Damit hat der Index zunächst weiteres Aufwärtspotenzial bis 20.500 Punkte (138,2%-Retracementlinie). Rücksetzer bis 18.420 Punkten dürften das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Eine nachhaltige Trendwende deutet sich frühestens unterhalb dieser Marke an.

DAX® in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 08.05.2023 - 03.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 04.09.2019 - 03.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 84,41* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 101,16** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 106,52*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.09.2024; 09:35 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD84PB 2.01* 17.500 20.000 21.03.2025 DAX® HD84PD 5,34 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 6,47 * 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,1 * 17.500 22.000 21.03.2025

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.09.2024; 09:35 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.