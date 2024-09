DJ Bechtle kauft deutsches IT-Systemhaus Sig

FRANKFURT (Dow Jones)--Der IT-Dienstleister Bechtle verstärkt sich mit einer kleinen Übernahme in Deutschland. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde die Sig System Informations Gesellschaft mbH mit Sitz in Neu-Ulm und zwei weiteren Standorten in Erfurt und Jena gekauft. Finanzielle Eckdaten nannte Bechtle nicht. Sig erwirtschaftete vergangenes Jahr laut Mitteilung mit 50 Mitarbeitern einen Umsatz von 25,4 Millionen Euro.

September 03, 2024

