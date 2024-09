Die Aktie von ThyssenKrupp (WKN: 750000) litt unter den Turbulenzen um die Stahlsparte nur sehr kurzfristig. Seit dem Tiefpunkt Mitte August befindet sie sich wieder in einer leichten Erholungsphase und steht am Dienstag aktuell bei knapp 3,30 €. Was muss geschehen, damit die Aktie wieder steigt? Zusammenarbeit mit Lürssen genehmigt Eine weitere wichtige Sparte des Konzerns ist die Marinesparte TKMS. Am Montag wurde bekannt, dass das Bundeskartellamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...