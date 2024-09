Eaton, das Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, kündigte heute an, auf der Automechanika Frankfurt vom 10. bis 14. September am Messestand Nr. D11 in Halle 3 sein wachsendes Portfolio an Aftermarket-Niederspannungslösungen für den Markt der elektrifizierten Fahrzeuge (EV) in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) vorzustellen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240903787247/de/

Eaton's OMNEX Trusted Wireless controllers can remotely operate heavy machinery, such as vacuum trucks, tow trucks, concrete mixers and cranes. (Photo: Business Wire)

"Wir freuen uns darauf, unser Aftermarket-Portfolio in der Region EMEA durch unsere Produktpalette an Leistungssteckverbindungen, Leistungsschutz- und Niederspannungstechnologien zu erweitern, mit denen wir ein breites Spektrum an elektrifizierten Fahrzeugen bedienen können", sagte Tim Bauer, Vice President, Aftermarket bei der Mobility Group von Eaton. "Das Wachstum im Bereich elektrifizierter Fahrzeuge in dieser Region übertrifft das der meisten anderen globalen Regionen, so dass wir eine große Chance sehen, unseren Kunden die breite Produktpalette und Lösungen anzubieten, die sie benötigen."

DC/DC-Wandler zum Herabsetzen der Spannung für die Stromversorgung von Zubehörkomponenten

Der DC/DC-Wandler von Eaton wandelt den Strom aus einem 48-Volt-System in 24 Volt um. Die bidirektionale Einheit setzt diese Spannung dann weiter in 12 Volt für die Versorgung von Niederspannungssystemen herab. Diese Ausgleichsfunktion sorgt in Verbindung mit der 12-Volt-Batterie oder einem geteilten 24-Volt-Batteriesystem dafür, dass wichtige Komponenten wie das Antiblockiersystem und die Servolenkung auch bei einem Stromausfall funktionieren.

Die Eaton-Eyelets leicht und unempfindlich gegenüber starken Vibrationen

Die Eyelets von Eaton bieten Hunderte von Konfigurationen für Fahrzeuge, die auf dem EMEA-Markt und in anderen Teilen der Welt im Einsatz sind. Sie bestehen aus hochwertigen Materialien, die sie leicht und unempfindlicher gegen starke Vibrationen machen, eine lange Nutzungslebensdauer der Komponenten gewährleisten und so die Anforderungen der Kunden erfüllen oder übertreffen.

Gestanzte Batterieklemmen

Die gestanzten Batterieklemmen von Eaton bieten eine Reihe von Vorteilen, unter anderem eine höhere Energiezyklusleistung im Vergleich zu Druckguss- oder geschmiedeten Klemmen und in vielen Anwendungen auch Gewichtseinsparungen. Die gestanzten Batterieklemmen sind kundenspezifisch konfigurierbar und kompatibel mit SAE-, DIN-, IEC- und JIS-Batteriepolkonfigurationen.

Die Bussmann-Sicherungsserie EVK von Eaton optimiert für elektrifizierte Fahrzeuge mit hohem Stromverbrauch

Die Sicherungen der Serie Bussmann EVK von Eaton bieten Nennwerte von bis zu 1.000 Volt Gleichspannung (VDC) und bis zu 600 Ampere und erfüllen damit die Anforderungen für den Einsatz in neuen, leistungsstarken Elektrofahrzeugen.

Die Eaton-Sicherungen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge sind für die Steuerung und den Schutz der Ladesysteme von elektrischen Nutz-, Personen- und Hochleistungsfahrzeugen wie Sportwagen und großen Geländewagen konzipiert.

mVEC: Management von Hochleistungskreisen

Das gemultiplexte Vehicle Electrical Center (mVEC) bietet eine kostengünstige CAN-Netzwerk-Übersicht für leistungsstarke Stromkreise in der Fahrzeugstromverteilung. Das mVEC mit einem Nennstrom von 200 Ampere kann so konfiguriert werden, dass es verschiedene OEM-Stromkreisschutz- und -Schaltfunktionen unter Verwendung von Sicherungen, Relais und Unterbrechern nach Industriestandard bietet, wobei der Status und die Steuerung jedes einzelnen Stromkreises über offene J1939-CAN-Nachrichten zugänglich sind.

OMNEX-Fernsteuerungen sind ideal für raue Umgebungen

Die Fernsteuerungsprodukte OMNEX Trusted Wireless von Eaton werden zur Funkfernsteuerung von hochwertigen Maschinen in rauen Betriebsumgebungen eingesetzt beispielsweise im Bergbau, im Bauwesen, in der Landwirtschaft, bei Lokomotiven und in der Schifffahrt und zeichnen sich durch höchste Zuverlässigkeit, Präzision und Haltbarkeit aus.

Erfahren Sie mehr über die Aftermarket-Lösungen von Eaton.

Eaton st ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, das sich dem Schutz der Umwelt und der Verbesserung der Lebensqualität für Menschen auf der ganzen Welt verschrieben hat. Wir stellen Produkte für die Bereiche Rechenzentren, Versorgungsunternehmen, Industrie, Handel, Maschinenbau, Wohngebäude, Luft- und Raumfahrt sowie Mobilität her. Wir lassen uns von unserer Verpflichtung leiten, unsere Geschäftstätigkeit auf integre Weise zu gestalten, nachhaltig zu wirtschaften und unsere Kunden beim Energiemanagement zu unterstützen heute und in Zukunft. Indem wir von den globalen Wachstumstrends der Elektrifizierung und Digitalisierung profitieren, beschleunigen wir die Wende auf der Erde hin zu erneuerbaren Energien, arbeiten an der Lösung der dringendsten Herausforderungen der Energieverwaltung und bauen mit an einer nachhaltigeren Gesellschaft für die Menschen von heute und die kommenden Generationen.

Eaton wurde 1911 gegründet und ist seit über hundert Jahren an der NYSE notiert. Wir haben im Jahr 2023 einen Umsatz von 23,2 Milliarden USD erzielt und betreuen Kunden in mehr als 160 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240903787247/de/

Contacts:

Thomas Nellenbach

(216) 333-2876 (mobil)

thomasjnellenbach@eaton.com