Wien (www.fondscheck.de) - Die Gothaer Versicherung, deren Fusion mit der Barmenia in trockenen Tüchern ist, hat bei zwei ihrer Töchter das Führungsteam umgebaut, so die Experten von "FONDS professionell".So werde Frank Bettermann, der seit 2000 im Gothaer-Konzern arbeite und seit 2018 die Konzernrevision leite, ab 1. Oktober neuer Finanzvorstand des zur Gothaer gehörenden Direktversicherers Janitos. Er folge auf Nina Duft, die "auf eigenen Wunsch und im besten beiderseitigen Einvernehmen zum Ende November aus dem Vorstand ausscheidet", wie der Versicherer mitteile. Emanuel Issagholian werde im Vorstand weiter die Themen Marktbearbeitung und IT verantworten. ...

