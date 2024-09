DJ PTA-Adhoc: Panamax Aktiengesellschaft: Ergebnisse der Hauptversammlung von 30. August 2024

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Frankfurt am Main (pta/03.09.2024/14:00) - Am 30. August 2024 hat die ordentliche Hauptversammlung der Panamax AG in Frankfurt am Main stattgefunden. An der Hauptversammlung, an der rund 78% des Stammkapitals vertreten waren, wurden alle Anträge und Vorschläge des Vorstands und Aufsichtsrates durch die Aktionäre gutgeheissen. Zudem wurden den im Rahmen von Ergänzungsverlangen gestellten Beschlussanträge durch die Hauptversammlung zugestimmt. Damit wurde Frau Dr. Yuping Zhou und Herr Guangzhe Li ersatzweise neu in den Aufsichtsrat gewählt.

Neben der Änderung des Unternehmensgegenstandes habe die Aktionäre eine Änderung der Firma beschlossen: die Gesellschaft wird in der Zukunft "Panamax New Energy Aktiengesellschaft" firmieren.

Die detaillierten Ergebnisse der Wahlen und Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten werden auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht.

Im Nachgang zur Hauptversammlung hat die hat konstituierende Sitzung des neu gewählten Aufsichtrates stattgefunden. Herr Wolfgang Müller-Gülich wurde als Vorsitzender des Aufsichtsrates bestätigt, Herr Guangzhe Li ist sein Stellvertreter.

