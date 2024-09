Wien (www.fondscheck.de) - Einkommensorientierte Anleger interessieren sich nach Einschätzung von Morningstar-Experte Jocelyn Jovène zunehmend für börsengehandelte Fonds, weil Exchange-Traded Funds (ETFs) einfach zu kaufen, transparent und günstig sind, so die Experten von "FONDS professionell".Income-Investoren sollten indes grundsätzlich nicht nur auf eine hohe Dividendenrendite achten, sondern auch auf stabile Ausschüttungen und konstantes Dividendenwachstum, mahne Jovène. Dies verringere das Risiko, in eine "Dividendenfalle" zu tappen, die entstehe, wenn eine hohe Dividendenrendite lediglich Probleme wie hohe Verschuldung und geringe Rentabilität verschleiere - und die Dividende schließlich gekürzt oder gar ganz gestrichen werde. "Dividenden-ETFs versuchen, das zu vermeiden, indem sie ihre Rendite aus laufenden Erträgen mit dem langfristigen Kapitalwachstum des Portfolios in Einklang bringen", sage Jovène. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...