Beben in der Stahlindustrie in Deutschland. Die Neuaufstellung der Stahlsparte bei thyssenkrupp ist weiter nicht gelöst, sicher ist nur das mehrere Vorstände gehen müssen.Bei thyssenkrupp (DE0007500001) geht es weiter Drunter und Drüber. Nach einer Sitzung des Aufsichtsrats der Stahlsparte am Freitag gibt es lediglich die Gewissheit das eine Vielzahl an hochrangingen Kräften das sinkende Schiff verlassen werden oder auch müssen. Hierzu zählen neben dem Aufsichtsratsvorsitzenden Sigmar Gabriel auch drei weitere Aufsichtsräte. Aber auch im ...

