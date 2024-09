Düsseldorf - Der neue Chef von Vodafone Deutschland, Marcel de Groot, will den schwächelnden Telekommunikationskonzern wieder auf Wachstumskurs bringen. "2025 schaffen wir die Kehrtwende und werden wieder wachsen", sagte de Groot dem "Handelsblatt" (Mittwochsausgabe).Zum Plus soll demnach in erster Linie der Geschäftskundensektor beitragen. Aber inzwischen sollen nach Angaben von de Groot auch die vielen Probleme im Festnetz größtenteils behoben sein. Die Zahl der Kunden, die sich zwischen Januar und Juli mit Problemen im Festnetz an die Vodafone-Hotline gewendet hätten, sei im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Fünftel zurückgegangen. Zugleich will der Niederländer die Tarifstruktur vereinfachen: "Künftig soll es nach Leistung und Bedarf gehen, unabhängig von der Technologie."De Groot kündigte mit Blick auf die Strategie des Konzerns zudem an, dass Vodafone statt der geplanten 2.000 Stellen knapp 1.800 streichen will.