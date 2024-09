Intels Listing im Dow Jones ist in Gefahr, da die Aktien des Chipherstellers eingebrochen sind. Angeblich könnte Nvidia Intel ersetzen.Intel war zusammen mit Microsoft eines der ersten beiden Technologieunternehmen, das während der Dotcom-Ära 1999 in den Dow Jones Industrial Average aufgenommen wurde. Nun könnte der Einbruch des Aktienkurses den amerikanischen Chiphersteller seinen Platz im Blue-Chip-Index kosten. Nach dem fast 60-prozentigen Crash der Aktie in diesem Jahr in diesem Jahr ist Intel das schlechteste Unternehmen im Index mit dem niedrigsten Aktienkurs im preisgewichteten Dow. Ein Delisting würde Intels Ruf weiter schaden. Das Unternehmen hat den Boom im Bereich der künstlichen …