Verkauf des E&P-Geschäfts an Harbour Energy

BASF hat bekannt gegeben, dass das Explorations- und Produktionsgeschäft von Wintershall Dea an Harbour Energy übertragen wurde. Diese Transaktion, die am 3. September 2024 abgeschlossen wurde, umfasst Vermögenswerte in mehreren Ländern, darunter Norwegen, Argentinien und Mexiko sowie Kohlenstoffspeicherlizenzen von Wintershall Dea. Im Gegenzug erhielten die Anteilseigner von Wintershall Dea, zu denen BASF gehört, eine Barzahlung von 2,15 Milliarden USD und neue Harbour-Aktien, was einer Beteiligung von 54,5 % an der erweiterten Harbour entspricht. Der Unternehmenswert der übertragenen Vermögenswerte beläuft sich auf insgesamt 11,2 Milliarden USD.

Aktuelle Börsenentwicklung der BASF-Aktie

Die BASF-Aktie zeigte sich zuletzt volatil. In der XETRA-Sitzung sank ihr Wert um 1,2 % auf 45,02 EUR. Zuvor hatte der Aktienkurs im April 2024 ein 52-Wochen-Hoch von 54,93 EUR erreicht, fiel jedoch im August auf ein Tief von 40,18 EUR. Trotz dieser Schwankungen bleibt die Dividendenprognose für 2024 mit 3,40 EUR je Aktie stabil. Die Quartalszahlen für das zweite Quartal 2024 wiesen einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie aus, ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahresquartal mit 0,56 EUR je Aktie. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 3,49 EUR je Aktie.

