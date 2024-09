Stabilität und Prognosen der Allianz-Aktie

Die Allianz-Aktie bewegte sich zuletzt minimal und notierte bei 281,80 EUR. Der Tageshöchstwert von 283,90 EUR liegt nur 0,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der niedrigste Kurs der letzten 52 Wochen war im Oktober 2023 mit 215,75 EUR, womit die Aktie aktuell 30,61 Prozent höher steht. Analysten erwarten einen durchschnittlichen Kurszielwert von 291,40 EUR. Für das Jahr 2023 erhielten Aktionäre eine Dividende von 13,80 EUR pro Aktie, und für 2024 wird eine Ausschüttung von 14,79 EUR prognostiziert.

Hohe Gewinne trotz Naturkatastrophen erwartet

Rückversicherer profitieren weiterhin, auch wenn Naturkatastrophen 2024 erhebliche Kosten verursachten. Experten wie S&P und Moody's betonen, dass die Branche sich aufgrund gestiegener Preise und größerer Risiken gut behauptet. Erstversicherer wie die Allianz übernehmen vermehrt kleine Schäden selbst, wodurch Rückversicherer ihre Kapitalrücklagen effizient nutzen konnten. Die Allianz, als einer der größten europäischen Versicherer, dürfte auch in kommenden Monaten stabil bleiben, da die Nachfrage nach Versicherungsschutz weiterhin hoch ist. Rückversicherer und Erstversicherer treffen sich im September in Monte Carlo, um künftige Preise und Bedingungen zu diskutieren, was die Branche langfristig beeinflussen könnte.

