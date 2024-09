Regulatory News:

Sopra Steria (Paris:SOP):

Aggregated presentation by day and by market

Pursuant to implementing Directive of Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014 on the abuses of market and in accordance with Article 241-4 of the AMF General Regulation, Sopra Steria Group hereby discloses the transactions in its own shares

Name of the Issuer Identity code of the Issuer Day of the transaction Identity code of the financial instrument (Code ISIN) Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 30/08/2024 FR0000050809 613 173.6405 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 29/08/2024 FR0000050809 1,500 169.8333 Euronext

Detail transaction by transaction

Name of the Issuer Identity code of the Issuer Name of the Broker Identity code of the Broker Day/Hour of the transaction (CET) (CET) Identity code of the financial instrument Price per unit Currency Quantity bought Identity code of the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-30T17:21:16+175:00 FR0000050809 174.60 EUR 108 XPAR 92336138 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-30T17:21:16+175:00 FR0000050809 174.60 EUR 12 XPAR 92336137 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-30T14:35:32+174:00 FR0000050809 174.10 EUR 7 XPAR 92323780 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-30T14:35:32+174:00 FR0000050809 174.10 EUR 35 XPAR 92323779 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2024-08-30T14:35:32+174:00 FR0000050809 174.10 EUR 21 XPAR 92323778 Employee share SOPRA STERIA 