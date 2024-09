Der Bund plant den Ausstieg aus der Commerzbank: Nach erfolgreicher Stabilisierung soll die staatliche Beteiligung schrittweise reduziert werden. Die verbesserte wirtschaftliche Lage der Bank ermöglicht diesen Schritt. An den Märkten kommt die Meldung nicht gut an, die Aktie gibt nachbörslich nach. Das sind die Details. Der Staat plant den Ausstieg aus der Commerzbank. In einem ersten Schritt will der Bund seine Beteiligung an dem Institut reduzieren, wie die Finanzagentur der Bundesrepublik Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...