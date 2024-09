© Foto: picture alliance / Mustafa Ciftci - picture alliance / Mustafa Ciftci



Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 14:00 Uhr, Schweiz: Logitech, Hauptversammlung 18:00 Uhr, USA: Under Armour, Hauptversammlung 22:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Börse (Deutsche Börse überprüft turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes), Frankfurt/M. 22:05 Uhr, USA: Hewlett Packard Enterprise, Q3-Zahlen Deutschland: Commerzbank und Oddo BHF Corporate Conference in Frankfurt/M. u.a. mit Renk Group, Jungheinrich, Jenoptik, Adesso, Dürr, Vonovia, Thyssenkrupp USA: Morgan Stanley 22nd Annual Global Healthcare Conference in New York u.a. mit Siemens …