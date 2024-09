DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

REWE/LIEFERANDO - Die Supermarktkette Rewe startet eine strategische Partnerschaft mit der Lieferplattform Lieferando. Die Kooperation umfasst Lieferungen innerhalb von 45 Minuten aus einem Sortiment von mehr als 3.000 Produkten. In über 40 Städten will Rewe Waren über die Lieferando-Plattform anbieten. Dazu zählen Metropolen wie Berlin, Köln, München und Hamburg, aber auch kleinere Städte wie Oldenburg, Bottrop, Krefeld und Kiel. Ausgeliefert werden die Waren dann aber nicht von Lieferando, sondern von Fahrern des Lieferdienstes Flink, an dem Rewe finanziell beteiligt ist. (Handelsblatt)

VODAFONE - Der neue Chef von Vodafone Deutschland, Marcel de Groot, will den schwächelnden Telekommunikationskonzern wieder auf Wachstumskurs bringen. "2025 schaffen wir die Kehrtwende und werden wieder wachsen", kündigte de Groot im Interview mit dem Handelsblatt an. Zum Plus soll in erster Linie der Geschäftskundensektor beitragen. Aber inzwischen sind laut de Groot auch die vielen Probleme im Festnetz größtenteils behoben. De Groot setzte sich das Ziel: "Vodafone soll bis 2027 zum kundenfreundlichsten und einfachsten Telekommunikationsanbieter Deutschlands werden." Dafür gebe es eine klare Strategie. In diesem Zusammenhang gab de Groot bekannt, Vodafone werde statt der geplanten 2.000 Stellen lediglich knapp 1.800 streichen. (Handelsblatt)

DEUTSCHE BAHN - Der neu gewählte GDL-Chef Mario Reiß kritisiert den Zustand des Bahn-Verkehrs scharf: "Die Bahn ist für die Fahrgäste jedes Jahr spürbar schlechter geworden", sagte Reiß der Süddeutschen Zeitung. "Um eine spürbare Besserung zu erreichen, müsste man sie für mindestens vier Jahre schließen, um alles zu sanieren." Weil das aus verschiedenen Gründen nicht umsetzbar sei, werde es für die Fahrgäste noch viele Jahre sehr belastend bleiben, sagt Reiß, der am Dienstag als Nachfolger von Claus Weselsky an die Spitze der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) gewählt wurde. "Noch größere Mengen an Zugausfällen sind zu befürchten." (Süddeutsche Zeitung)

BLACKSTONE/AIRTRUNK - Der US-Finanzinvestor Blackstone steht vor der Übernahme des Datencenter-Anbieters Airtrunk mit Sitz in Australien für 13,5 Milliarden US-Dollar. Die Verhandlungen von Blackstone - gemeinsam mit dem Canada Pension Plan Investment Board - seien kurz vor dem Abschluss, berichtet die Financial Times. Verkäufer ist Maquarie. Blackstone setze damit auf Cloud Computing und Künstliche Intelligenz. (Financial Times)

SONY - Sony setzt künftig stärker auf eigene Inhalte. CEO Kenichiro Yoshida sagte der Financial Times, Sony müsse seinen Fokus von der Distribution stärker in Richtung der Erstellung geistigen Eigentums verschieben und damit seine Transformation von einem Hersteller von Unterhaltungselektronik zu einem globalen Entertainment-Konzern zementieren. "Wir haben die Technologie, und das Schaffen von Inhalten ist der Bereich, in dem wir das meiste beisteuern können", sagte der Manager. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2024 00:59 ET (04:59 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.