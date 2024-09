The following instruments on XETRA do have their first trading 04.09.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 04.09.2024Aktien1 SE0010520254 K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB2 SE0000526626 Micro Systemation AB3 GB0005359004 Renew Holdings PLC4 AU0000333486 Piche Resources Ltd.5 CA78570Q1081 Sabio Holdings Inc.6 US2107512020 Container Store Group Inc.Anleihen1 USU1852LAP23 Cleveland-Cliffs Inc.2 DE000A2YNWE3 ING-DiBa AG3 XS2846984529 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)4 USE6R69LAA27 International Airport Finance S.A.5 PTNOBMOM0000 Novo Banco S.A.6 US929089AG55 Voya Financial Inc.7 DE000DW6AET7 DZ BANK AG8 XS2893176862 ABN AMRO Bank N.V.9 USP1913PAS04 Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes10 FR001400SGD2 Compagnie de Financement Foncier11 US222793AA90 Cousins Properties L.P.12 XS2847684938 DSB SOV13 US74153XBL01 PRICOA Global Funding I14 XS2892385225 Santander UK PLC15 XS2897315474 Commonwealth Bank of Australia16 XS2894869416 Swisscom Finance B.V.17 XS2094010373 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.18 DE000LB4W4W5 Landesbank Baden-Württemberg19 DE000HLB59J2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HLB58M8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 NL00150028D0 Niederlande, Königreich der