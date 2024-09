Herausforderungen und Chancen

Die Thyssenkrupp Aktie scheiterte in dieser Woche erneut daran, die charttechnische Widerstandszone rund um das Corona-Tief bei 3,28 Euro zu überwinden. Zwar konnte der Kurs am Montag auf 3,318 Euro und am Dienstag auf 3,312 Euro ansteigen, doch es gelang kein stabiler Ausbruch. Dies zeigt, dass die Aktie weiterhin von unsicheren Marktbedingungen beeinflusst wird. Besonders die Stahlsparte des Unternehmens leidet unter der globalen Stahlkrise und den gestiegenen Energiepreisen. Trotz dieser Probleme gibt es auch positive Entwicklungen, wie die Genehmigung eines Joint Ventures im Marineschiffbau, das neue Hoffnungen weckt.

Führungswechsel und Zukunftsperspektiven

Ein bedeutender personeller Wechsel sorgt zudem für Unsicherheit: Die Konzernvorständin Ilse Henne soll den Aufsichtsratsvorsitz bei der Thyssenkrupp Steel übernehmen, [...]

