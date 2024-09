Metelen (ots) -Lange vor dem ersten Auto stellte Peugeot bereits Produkte wie Werkzeuge, Federn oder Kaffeemühlen her. In diesem Jahr feiert das französische Unternehmen den 150. Geburtstag seiner ersten Pfeffermühle. Da nicht bekannt ist, ob es zuvor weitere Prototypen gab, gilt die Mühle von Peugeot auch als die erste Tisch-Pfeffermühle ihrer Zeit. Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums ehrt Peugeot seine erste Pfeffermühle mit einer limitierten Neuauflage des Originals, die ab sofort erhältlich ist. Die Jubiläumsedition trägt den Namen "1874" und erinnert an das Geburtsjahr der Mutter aller Pfeffermühlen. Erhältlich als Pfeffer (https://de.peugeot-saveurs.com/de_de/1874-klassische-holzpfeffermuhle-buche-patinierte-oberflache-10cm)- und Salzmühle (https://de.peugeot-saveurs.com/de_de/1874-klassische-holzsalzmuhle-buche-patinierte-oberflache-10cm) in 10 Zentimeter für je 54,90 Euro (UVP).Die Geschichte der ersten PfeffermühleIm Jahr 1874 begann die Geschichte eines Alltagsgegenstandes, der dem Leben die nötige Würze verleihen sollte. Die französische Marke Peugeot brachte die erste Tisch-Pfeffermühle seiner Unternehmensgeschichte auf den Markt. Um gegen den Strom zu schwimmen und sich von der Masse abzuheben, haben die Peugeot Brüder beschlossen, das Alphabet umzukehren und ihr erstes Modell "Z" zu nennen. Damals ahnte noch niemand, dass diese Mühle zu einer Ikone der Tischkultur werden würde. Denn im Laufe eines Jahrhunderts war die erste Pfeffermühle von Peugeot auf allen Tischen dieser Welt zu finden - sei es bei Köchen, in Cafés oder in der eigenen Küche. Mit seinen zeitlosen Kurven ist das Modell Z zu einem Kultobjekt für Kulinariker geworden.Ursprünglich wurde das Modell Z aus Porzellan gefertigt, bevor es aus Metall und ab 1879 aus Holz hergestellt wurde. Im Jahr 1894 erblickte eine "Bijou"-Version das Licht der Welt, die nur halb so groß war. Nach einem kurzen Intermezzo aus Bakelit erhielt die Mühle in den 1930ern einen neuen Anstrich und erschien in 9 verschiedenen Farben. Ein Hingucker auf jedem Tisch. 1992 wurde das Modell Z aktualisiert und in Bistro umbenannt, wobei sich die Ästhetik am Original orientiert. Die Bistro-Mühle ist bis heute ein Bestseller im Peugeot-Portfolio.Die Geschichte von PeugeotAlles begann in einer Mühle: Wir schreiben das Jahr 1810 in einem Dorf namens Sous-Cratet in der Region Doubs in Frankreich. Die Brüder Jean-Pierre und Jean-Frédéric Peugeot bekommen von ihren Vorfahren, die Müller waren, eine Mühle vererbt. Sie sehen darin eine große industrielle Zukunft und wandelten die Mühle in eine Stahlgießerei zur Herstellung von Handwerkzeugen um. Sie begannen mit der Herstellung von Sägeblättern, für die sie mit der Goldmedaille der Premiére Classe ausgezeichnet wurden. Nach und nach erweiterten die Peugeot Brüder ihre Produktpalette. Sie nutzten dabei ihre Kenntnisse in der Stahlverarbeitung, um ein Kalt- und Warmwalzverfahren zu entwickeln, für das sie 1818 ihr erstes Patent anmeldeten. So konnten sie immer mehr Produkte herstellen und Europa und die Welt erobern.Weiteres Bildmaterial sowie weitere Informationen zur Entstehung der ersten Pfeffermühle und zur Geschichte von Peugeot können HIER (https://drive.google.com/drive/folders/1WNOA07evhSh0nso7LagKp9BQ51owQROC?usp=share_link) heruntergeladen werden. Historisches Bildmaterial auf Anfrage.Pressekontakt:JOA concept + communicationMarco Joa0176 243 00 951marco@joa-concepts.comOriginal-Content von: Peugeot Saveurs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155593/5857256