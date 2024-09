DJ S&P Global: Wirtschaft der Eurozone gewinnt im August an Dynamik

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirtschaft der Eurozone hat im August an Kraft gewonnen, was nicht zuletzt am Servicesektor in Frankreich lag. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, stieg auf 51,0 Zähler von 50,2 im Vormonat, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Beim ersten Ausweis war ein Anstieg auf 51,2 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf ein Schrumpfen.

"Dank des beschleunigten Aufschwungs im Servicesektor ist die Eurozone-Wirtschaft im August so kräftig gewachsen wie seit drei Monaten nicht mehr", erklärte S&P Global. "Dass das Wachstum jedoch nach wie vor auf wackligen Beinen stand, war daran zu erkennen, dass Auftragseingänge, Beschäftigung und Geschäftsaussichten abermals gesunken sind."

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich stieg auf 52,9 Punkte von 51,9 im Vormonat. Der erste Datenausweis hatte einen Stand von 53,3 ergeben, dessen Bestätigung Ökonomen erwartet hatten.

"Bei den Olympischen Spielen in Paris gab es viele Sieger, zu ihnen gehörten auch die Dienstleister in Frankreich", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. "Sie sorgten dafür, dass die Eurozone insgesamt für diesen Sektor im August ein beschleunigtes Wachstum auswies."

De la Rubia warnte jedoch vor zu großem Optimismus: "Die Nachhaltigkeit dieser Entwicklung muss aber natürlich in Frage gestellt werden. Die gute Stimmung nach den Spielen und während der derzeit stattfindenden Paralympics mag im September noch wirken. Wir gehen aber schon davon aus, dass sich die seit Mai zu beobachtende Wachstumsverlangsamung tendenziell in den nächsten Monaten fortsetzt."

