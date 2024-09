Die Intel-Aktie (WKN: 855681) konnte sich am Dienstag nicht dem Blutbad der Tech-Aktien entziehen und rauschte mit fast -9% in die Tiefe. Am Mittwochmorgen zeigt sich der Halbleiterwert im europäischen Handel etwas stabilisiert. Wird Intel noch die Trendwende an der Börse gelingen oder stehen die Zeichen schon wieder auf Abschwung? Viele Optionen sind auf dem Tisch Der einstige Branchenprimus der Halbleiterindustrie erlebt derzeit die größte Unternehmenskrise ...

