Einführung von IoT CROSS SECTION POLISHER

JEOL Ltd. (TOKYO:6951) (President und CEO: Izumi Oi) kündigt die Markteinführung der neuen CROSS SECTION POLISHER IB-19540CP COOLING CROSS SECTION POLISHER IB-19550CCP für Elektronenmikroskope am 4. September 2024 an.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240903145111/de/

CROSS SECTION POLISHER IB-19540CP

Der CROSS SECTION POLISHER (CP) wird in den Bereichen Elektronikbauteile, Keramik, Biowissenschaften, Metall, Batterien und Polymere weit verbreitet eingesetzt. Er erleichtert hochwertige und gleichmäßige mechanische Querschnitte von komplexen Materialien und empfindlichen Proben.

Mit einem Verkaufsrekord von über 2.000 Einheiten seit seiner Einführung im Jahr 2003 ist der CP ein wesentliches Werkzeug für die Vorbehandlung.

Die Modelle IB-19540CP und IB-19550CCP wurden weiterentwickelt und benutzerfreundlicher gemacht. Die Integration der neuen grafischen Benutzeroberfläche und des IoT (Internet of Things) verbessert die Benutzerfreundlichkeit weiter und ermöglicht die Fernsteuerung und Überwachung des Fräsprozesses per PC. Die Hochdurchsatz-Ionenquelle und das Hochdurchsatz-Kühlsystem ermöglichen die schnelle Herstellung eines glatten Querschnitts mit weniger Schäden.

Hauptfunktionen

1. Neue grafische Benutzeroberfläche (GBO) und Internet of Things (IoT)

Die Integration einer neuen GBO macht die Bedienungsschritte leicht verständlich.

Durch Befolgen des Flussdiagramms auf dem Bedienfeld wird die Einrichtung vereinfacht.

Voreingestellte Funktionen stehen zum Speichern und Abrufen von Prozessbedingungen zur Verfügung, die auf bestimmte Anwendungen oder Probentypen zugeschnitten sind.

Die Verbindung zum LAN ermöglicht den Fernzugriff auf den CP und dessen Steuerung über einen Webbrowser.

Die Überwachung und Anpassung des Fräsprozesses über mehrere CPs ist möglich.

2. Hochdurchsatz-Ionenquelle

Die Ionenquelle ist standardmäßig mit einem hohen Durchsatz ausgestattet. Die Ionenstromdichte wurde durch Optimierung der Ionenquellenelektrode und Erhöhung der Beschleunigungsspannung verbessert. Die Standard-Querschnittsfräsrate beträgt jetzt 1.200 µm/h* und wird dazu beitragen, die für die Bearbeitung erforderliche Zeit zu verkürzen.

*Fräsen von 1 h, Si-Äquivalent, Kantenabstand: 100 µm

3. Hochdurchsatz-Kühlsystem

Das Hochdurchsatz-Kühlsystem und die neue grafische Benutzeroberfläche ermöglichen einen automatischen Betrieb vom Abkühlen bis zur Rückkehr auf Raumtemperatur. Dadurch werden die Wartezeit und die für die Arbeit erforderliche Zeit verkürzt.

Es ist möglich, den Flüssigstickstofftank von der CP-Seite aus mit einem Vakuum zu umgeben, um die Kühlretentionszeit und die Kühltemperatur der Probe aufrechtzuerhalten.

Jährliches Absatzziel

180 Einheiten/Jahr

Weiterführender Link

Produktinformation: CROSS SECTION POLISHER IB-19540CP COOLING CROSS SECTION POLISHER IB-19550CCP

https://www.jeol.com/products/scientific/cp/IB-19540CP_IB-19550CCP.php

JEOL Ltd.

3-1-2, Musashino, Akishima, Tokio, 196-8558, Japan

Izumi Oi, President und CEO

(Aktiencode: 6951, Tokyo Stock Exchange Prime Market)

www.jeol.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240903145111/de/

Contacts:

JEOL Ltd.

Science and Measurement Instruments Sales Division

TEL: +81-3-6262-3567

https://www.jeol.com/contacts/products.php