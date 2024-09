Das war auch für boersengefluester.de eine Premiere. Auf der von Stuefe & Partner organisierten Rivercruise-Investorenkonferenz am 31. August 2024 in Heidelberger auf dem Neckar hatten wir unser erstes 1on1 mit Jan Erik Schulien und Henning Rath - dem Vorstandsteam der DWK Deutsche Wasserkraft AG. Viele Möglichkeiten, sich das Geschäftsmodell der DWK aus erster Hand erklären ... The post DWK Deutsche Wasserkraft: Frisch an der Börse appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...