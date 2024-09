Analyse und Marktsituation

Die Siemens-Aktie zeigte sich im XETRA-Handel schwach und fiel zeitweise um 1,1 Prozent auf 166,20 EUR. Zu Beginn des Handelstages notierte der Titel bei 164,80 EUR, erreichte in der Spitze jedoch nur 164,54 EUR. Am 13. Mai 2024 erreichte die Aktie ihren Höchststand der letzten 52 Wochen mit 188,88 EUR. Das derzeitige Kursniveau liegt somit 12,01 Prozent unter diesem Hoch. Im Vergleich zu ihrem Tiefststand von 119,48 EUR am 27. Oktober 2023 hat die Aktie momentan eine Erholung von 40,24 Prozent erfahren. Analysten prognostizieren für dieses Jahr eine Dividende von 4,92 EUR, im Vergleich zu 4,70 EUR im Vorjahr.

Erwartete Entwicklungen

Die neuesten Finanzzahlen für das abgeschlossene Quartal präsentierte Siemens am 08. August 2024. Das Ergebnis je Aktie betrug 2,51 EUR, ein Anstieg gegenüber 1,61 EUR im Vorjahr. Der Umsatz sank leicht um 0,06 Prozent auf 18,90 Mrd. EUR. Die nächsten Finanzergebnisse werden am 14. November 2024 erwartet. Für das gesamte Jahr 2024 schätzen Experten einen Gewinn je Aktie von 10,52 EUR. Trotz der gegenwärtigen Herausforderungen bleibt die langfristige Perspektive positiv, da die Aktie durch die bevorstehende Veröffentlichung der Dividendenhöhe und ein geplantes Investorenevent im Dezember noch Kurstreiber erwartet.

