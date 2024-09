Obwohl der Silberpreis nach wie vor im Bereich der 28-Dollar-Marke und damit fast 20 Prozent höher als noch zu Jahresbeginn notiert, sieht das Chartbild des Produzenten First Majestic Silver übel aus. Vor wenigen Tagen hat der Kurs ein frisches Verkaufssignal erzeugt und das nächste könnte bald folgen.Noch bis Mitte April sah es mehr als gut für die Papiere von First Majestic aus. Zu diesem Zeitpunkt konnten sich Anleger noch über ein Plus von rund 30 Prozent seit Anfang des Jahres freuen. Doch ...

