Schwankende Kurse und Dividendenprognosen

Die Allianz-Aktie verzeichnete am heutigen Handelstag an der XETRA-Börse deutliche Schwankungen. Um 15:52 Uhr fiel der Kurs um 0,2 Prozent auf 281,30 EUR zurück. Der tiefste Wert des Tages wurde bei 277,00 EUR notiert, während der Eröffnungskurs bei 278,50 EUR lag. Bereits am 03.09.2024 erreichte die Aktie mit 283,90 EUR den höchsten Stand der letzten 52 Wochen, was knapp 0,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liegt. Am 24.10.2023 fiel der Kurs auf ein 52-Wochen-Tief von 215,75 EUR, seither hat sich der Wert um etwa 30,38 Prozent erholt. Für das laufende Jahr wird eine Dividendenausschüttung von 14,79 EUR erwartet, was eine Steigerung zum Vorjahr bedeutet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei etwa 291,40 EUR.

Quartalszahlen und Zukunftsprognosen

