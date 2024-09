Um 15:52 Uhr verzeichnete die Aktie der Hannover Rueck einen deutlichen Kursrückgang. Im XETRA-Handel fiel der Wert des Papiers um 1,0 Prozent auf 257,70 EUR. Der Tag begann mit einem Kurs von 257,80 EUR, während das bisherige Tagestief bei 257,40 EUR lag. Insgesamt wurden 30.465 Papiere gehandelt, was die angespannte Stimmung auf dem Markt widerspiegelt.

Finanzielle Entwicklungen und Prognosen

In den letzten 52 Wochen erreichte die Hannover Rueck-Aktie ihr Allzeithoch bei 260,40 EUR am 03.09.2024 und notiert aktuell 1,05 Prozent darunter. Das 52-Wochen-Tief wurde am 06.09.2023 mit 193,90 EUR verzeichnet. Analysten haben das Kursziel für die Aktie auf durchschnittlich 265,00 EUR festgelegt. Für das Jahr 2024 wird ein Gewinn von 19,14 EUR je Aktie erwartet, im Vergleich zu 19,09 EUR laut anderen Schätzungen. Am 12.08.2024 stellte das Unternehmen [...]

