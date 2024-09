Zürich - Die Julius Bär-Gruppe übernimmt den Zürcher Immobiliendienstleister Kuoni Mueller & Partner (KM&P) ganz. Gleichzeitig gibt sie der Tochter einen neuen Namen und ernennt einen neuen Geschäftsführer. Man habe nun sämtliche Anteile der KM&P übernommen, teilte der Vermögensverwalter am Donnerstag mit. Finanzielle Details wurden in dem Communiqué nicht genannt. Im Oktober 2021 hatte Julius Bär mit 83 Prozent bereits eine Mehrheit an der Gesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...