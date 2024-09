© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | La Nacion



Am Dienstag war die Nvidia-Aktie um 9,5 Prozent gecrasht, nachdem Bloomberg über eine kartellrechtliche Vorladung berichtet hatte. Jetzt hat der Chiphersteller diese dementiert.Nvidia antwortete auf einen Bericht von Bloomberg, wonach das US-Justizministerium im Rahmen einer kartellrechtlichen Untersuchung Vorladungen verschickt hat, und erklärte, dass das Unternehmen mit der Behörde in Kontakt stehe, aber nicht vorgeladen wurde. Laut Bloomberg verschickt das US-Justizministerium häufig Informationsanfragen in Form einer so genannten zivilen Ermittlungsanfrage, die gemeinhin als Vorladung bezeichnet wird. Das US-Justizministerium habe ein solches Ersuchen verschickt, um Informationen über …