EQS-News: DWK Deutsche Wasserkraft AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

DWK Deutsche Wasserkraft schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab - weiteres strategisches Wachstum geplant



05.09.2024 / 09:32 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DWK Deutsche Wasserkraft schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab - weiteres strategisches Wachstum geplant Alle 300.000 neue Aktien wurden vollständig bei institutionellen Aktionären platziert

Emissionserlöse dienen dem weiteren Wachstum der DWK

Ausbau von CO2-sparenden Small Hydrowasserkraftwerken in Europa geplant Hamburg, 5. September 2024 - Die DWK Deutsche Wasserkraft AG ("DWK", ISIN: DE000A2AAB74) hat ihre Kapitalerhöhung erfolgreich gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2024 und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre abgeschlossen (siehe Corporate News vom 30. August 2024). Insgesamt wurden 300.000 neue Aktien an institutionelle Investoren im Wege einer Privatplatzierung zu einem Preis von EUR 1,10 je Aktie vollständig platziert. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich damit auf EUR 2.208.464. Durch die Kapitalerhöhung fließen der DWK Brutto-Emissionserlöse in Höhe von rd. EUR 330.000 zu, die für das weitere strategische Wachstum verwendet werden sollen. So plant die DWK Small-Hydro-Laufwasserkraftwerke in Europa zu erwerben und zu betreiben. Die DWK nutzt die Potenziale des Zukunftsmarktes der Wasserkraft und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Klimaneutralität in Europa. Die Kapitalerhöhung wird im Laufe des Septembers in das Handelsregister eingetragen. Die Einbeziehung der neuen Aktien an der Börse Hamburg wird voraussichtlich in den nächsten Wochen erfolgen. Jan Erik Schulien, Vorstand der DWK Deutsche Wasserkraft AG: "Wir freuen uns sehr, dass gleich mehrere Großaktionäre unsere Aktien im Rahmen der Kapitalerhöhung vollständig gezeichnet haben. Damit unterstützen die Aktionäre unseren weiteren Wachstumskurs und haben gezeigt, dass sie Vertrauen in unser Geschäftsmodell haben. Wir sind der erste börsennotierte pur Hydropower IPP in Deutschland und wollen den spannenden Wachstumsmarkt der Wasserkraft in Europa weiter vorantreiben." Pressekontakt und Investor Relations edicto GmbH

Ralf Droz / Svenja Liebig

+49 69 90550 556

rdroz@edicto.de



05.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com