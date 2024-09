Die Veranstaltung stattet Führungskräfte aus den Bereichen Technologie, Daten und Analytik sowie Cybersicherheit mit den neuesten Forschungsergebnissen und Erkenntnissen aus, um Geschäftsinitiativen erfolgreich zu skalieren

Forrester (Nasdaq: FORR) hat heute das vollständige Konferenzprogramm für den Technology Innovation Summit EMEA veröffentlicht, der vom 9. bis 11. Oktober 2024 in London und als virtuelles Event stattfinden wird. Das Potenzial der generativen KI (GenAI) zur Förderung von Effizienz und Innovation ist unbestritten. Um dieses Potenzial nutzen zu können, müssen Tech-Führungskräfte die optimale Balance finden, indem sie Innovationen mit aufkommenden Technologien wie Automatisierung und GenAI vorantreiben und zugleich darauf achten, diese nicht im Keim zu ersticken. Sie müssen ein klares Verständnis davon gewinnen, in welchen Bereichen die KI ihre größte Wirkung entfalten kann, und die notwendigen Ressourcen für eine effektive Umsetzung feststellen.

Auf dem diesjährigen Technology Innovation Summit EMEA erhalten Führungskräfte aus den Bereichen Technologie, Daten und Analyse sowie Cybersicherheit wichtige Einblicke in jüngste Forschungsergebnisse und Best Practices für eine leistungsstarke IT. Sie erfahren, wie sie neue Technologien, die für den Aufbau von Vertrauen bei ihren Kunden unverzichtbar sind, auf ethische und sichere Weise nutzen und KI als Katalysator für Innovation und Wandel einsetzen können.

Zu den wichtigsten Redebeiträgen und Sessions gehören:

Generative AI As A Forcing Factor For Change (Generative KI als treibender Faktor für den Wandel). Dieser Vortrag liefert Technologieführungskräften wertvolle Erkenntnisse, wie sie ihre Investitionen in GenAI maximieren können, um über einen einzelnen Anwendungsfall hinaus zu skalieren.

Unleash Your Potential With High-Performance IT (Entfesseln Sie Ihr Potenzial mit High-Performance IT). Im Mittelpunkt dieses Vortrags steht die Frage, wie sich das Unternehmen auf Veränderungen der Geschäftsdynamik mithilfe einer leistungsstarken IT einstellen kann.

Embrace Trust, Adaptivity, And Alignment for AI Success (Vertrauen, Flexibilität und Ausrichtung für den KI-Erfolg). Führungskräfte erfahren bei diesem Vortrag, wie sie KI-Engpässe durch das Beseitigen von Betriebs- und Datensilos überwinden können.

A Fun (Yes, Really) Crash Course In EU AI Act Compliance (unterhaltsamer Crash-Kurs rund um das EU-KI-Gesetz). Diese Session zeigt auf, welche Initiativen und Fähigkeiten Vorrang haben sollten. Eine spezielle Roadmap hilft Tech-Führungskräften, sich auf die Anforderungen des kommenden EU-KI-Gesetzes vorzubereiten.

Staying Resilient In A Fluid Technology And Threat Landscape (Krisenfest in einer sich verändernden Technologie- und Bedrohungslandschaft). In diesem Vortrag erörtern Führungskräfte aus dem Bereich Cybersicherheit praktische Ansätze zur Implementierung von KI sowie die Abwägung von Risiken und Chancen.

AI, Low-Code, And The End Of Software Development As We Know It (KI, Low-Code und das Ende der Softwareentwicklung, wie wir sie kennen). Dieser Vortrag beleuchtet die Auswirkungen von GenAI auf den Softwareentwicklungszyklus und das Aufkommen von Plattformen zur Anwendungsgenerierung, die über prädiktive und generative KI-Funktionen verfügen.

"Europas Technologie-, Daten- und Sicherheitsverantwortliche sehen sich einem enormen Druck ausgesetzt, in KI zu investieren", so Pascal Matzke, Vice President und Forschungsdirektor bei Forrester und Gastgeber des T&I EMEA-Events. "Beim Technology Innovation Summit EMEA werden Führungskräfte erfahren, wie sie die gängigen Hindernisse bei der Einführung von generativer KI überwinden und wie sie ihr Unternehmen effektiv steuern, anpassen und motivieren können, um ihre GenAI-Initiativen erfolgreich zu skalieren."

Präsenzteilnehmenden werden moderierte Diskussionen, Beratungs-Workshops und spezielle Programme geboten, darunter das Women's Leadership Programme, Executive Leadership Exchange, ein exklusives Programm für Führungskräfte der C-Ebene sowie mehrere Sessions zum Thema Vielfalt und Integration. Virtuelle Teilnehmende erhalten über die Veranstaltungsplattform Zugang zu allen Sessions und Sponsoren.

