Baar - Die Investmentgesellschaft RealUnit Schweiz AG in Baar publiziert einen Halbjahresgewinn von CHF 3'269'975.58 und startet Vertrieb ihrer Aktien und Aktientoken in Deutschland und im Fürstentum Liechtenstein. Die RealUnit Schweiz AG, ein Unternehmen im Bereich der sachwertbasierten Kapitalanlagen, rapportiert für das erste Halbjahr 2024 einen Betriebsgewinn von CHF 3'269'975.58 nach Steuern. Per 30. Juni 2024 betrug der Net Asset Value ...

