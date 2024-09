EQS-News: Veganz Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Veganz und Döhler entwickeln neue innovative Technologie für die Mililk® Produktion



05.09.2024 / 11:35 CET/CEST

Ludwigsfelde, den 5.9.2024 - Die Veganz Group AG hat gemeinsam mit der Döhler Gruppe eine neue Technologie zur Produktion der Mililk® Milchalternativen entwickelt. Mit dem neuen innovativen Verfahren können die beliebten Bio Veganz Mililk ® Produkte nunmehr effizienter und Kosten optimiert produziert werden. Die Produktionsschritte konnten dabei reduziert und der eh schon geringe Energiebedarf in der Herstellung nochmals reduziert werden. Am Standort Ludwigsfelde werden die beliebten Alternativen auf Mandel- und Haferbasis hergestellt. "Wir freuen uns sehr, durch das neue, zusammen mit der Döhler Group SE in den letzten Monaten entwickelte Verfahren, die Produktion der Mililk® Produkte bei gleicher Qualität viel effizienter, dabei noch nachhaltiger und skalierbarer gestalten zu können", so Jan Bredack, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Veganz Group AG. Nach dem Mililk® Prinzip: "Shake it - to make it! Mach soviel du willst, wann du willst!" haben die Unternehmen eine komfortable Alternative entwickelt. Dank der neuen Technologie kann das bestehende Mililk® Sortiment weiter Zuwachs erhalten. In Entwicklung sind neben Artikeln für den Foodservice die Mililk® Drops, eine innovative Kaffeesahnealternative. Mililk® Produkte sind unter anderem erhältlich bei dm, Rewe, Bünting, Roastmarket und Amazon. Über die Veganz Group AG Veganz (veganz.de) - Gut für dich, besser für alle - ist Marke und Produzent für pflanzenbasierte Lebensmittel. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Produkte vom Frühstück bis zum Abendbrot, die im DACH-Raum breit verfügbar sind. Das Veganz Sortiment wird kontinuierlich durch hochwertige, innovative Artikel optimiert und die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Als transparente Marke ist Veganz B Corp zertifiziert, vergleicht die Umweltbilanz aller eigenen Produkte mit allen Lebensmitteln im deutschsprachigen Raum und setzt regelmäßig neue Benchmarks für eine nachhaltige Lebensmittelindustrie. Medienkontakt: Moritz Möller | presse@veganz.de | +49 151 65759621 Über Döhler Döhler ist ein globaler Hersteller, Vermarkter & Anbieter technologie-basierter natürlicher Ingredients, Ingredient Systeme und integrierter Lösungen für die Lebensmittel-, Getränke- und Ernährungsindustrie. Döhler steht für Kompetenz in Sensorik und Ernährung. Von Natur aus nachhaltig ist es unsere Aufgabe, die Welt gesünder zu ernähren: Good for people - Good for planet.® Alle unsere Ingredients werden aus natürlichen Rohstoffen gewonnen. Döhlers umfangreiches Produktportfolio natürlicher Ingredients reicht von natürlichen Aromen, natürlichen Farben, natürlichen Health Ingredients über eine breite Palette pflanzlicher Ingredients bis hin zu Ingredient Systemen und End-to-End-Lösungen. Mit mehr als 50 Produktionsstandorten sowie 75 Vertriebsbüros und Entwicklungszentren schafft Döhler Mehrwert für Kunden in über 160 Ländern. Mehr als 9.500 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 1.000 in Forschung, Entwicklung und Technologie, setzen sich dafür ein, unsere Kunden erfolgreich zu machen. "WE BRING IDEAS TO LIFE." beschreibt Döhlers integrierten und unternehmerischen Innovationsansatz. Dieser umfasst Innovationsmanagement, Market Intelligence, Beratung in Fragen der Lebensmittelsicherheit und Mikrobiologie sowie Sensorik- und Konsumentenforschung. Döhler hat eine eigene Venture Unit mit mehr als 85 aktiven Beteiligungen. Smarte Ideen werden zu großartigen Produkten.



