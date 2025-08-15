PTA-Adhoc: Veganz Group AG: Amtsniederlegung im Aufsichtsrat

Anzeige
NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA BZW. EINER ANDEREN JURISDIKTION BZW. IN DIESE LÄNDER ODER JURISDIKTIONEN, IN DENEN EINE FREIGABE, BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG UNZULÄSSIG WÄRE.

Ludwigsfelde, den 15. August 2025 - Die Veganz Group AG ("Gesellschaft" oder "Veganz") (ISIN DE000A3E5ED2 / WKN A3E5ED / Börsenkürzel VEZ) gibt bekannt, dass Herr Roland Sieker heute sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrates mit Wirkung zum 15.08.2025 niedergelegt hat.

Dem Aufsichtsrat gehören damit nach der Wahl im Rahmen der Hauptversammlung am 13.08.2025 Frau Maja Bredack, Herr Evgeni Kouris, Herr Sascha Voigt und Herr Michael Durach an. Damit ist die für seine Beschlussfähigkeit erforderliche Mindestanzahl von drei Mitgliedern erfüllt. Die Wahl eines neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats soll kurzfristig erfolgen.

Aufgrund der geplanten Reduzierung des Vorstands von vier auf zwei Mitglieder ist im Laufe des Jahres die Erweiterung des Aufsichtsrats auf insgesamt fünf Mitglieder geplant, um zusätzliche Kompetenzen für die Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe einzubringen.

Kontakt Unternehmen:

Veganz Group AG An den Kiefern 7 14974 Ludwigsfelde Telefon: +49 (0)30 2936378 0 E-Mail: info@veganz.de

Kontakt Investor Relations: Massimo Garau (Chief Financial Officer, CFO) Telefon: +49 (0)151 46569362 E-Mail: ir@veganz.de

Aussender:      Veganz Group AG 
           An den Kiefern 7 
           14974 Ludwigsfelde 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Massimo Garau 
Tel.:         +49 30 2936378-0 
E-Mail:        ir@veganz.de 
Website:       www.veganz.de 
ISIN(s):       DE000A254NF5 (Anleihe) DE000A3E5ED2 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate

