Die Planethic Group (ISIN: DE000A3E5ED2) hat in den vergangenen Tagen wieder stärker Aufmerksamkeit am Kapitalmarkt auf sich gezogen. Auslöser war zunächst eine Meldung vom 9. März, in der das Unternehmen den Abschluss einer Finanzierung für die geplante Mililk-Produktionsanlage in den USA bekannt gab. Heute folgte ein ausführlicher Investoren-Call, der zusätzliche Einblicke in Strategie, Technologie und wirtschaftliche Dimension des Projekts liefern sollte. Der Markt reagierte darauf bemerkenswert positiv. Die Aktie der Planethic Group legte im Tagesverlauf zeitweise um rund 26 Prozent zu und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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