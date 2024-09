Stabile Kursgewinne und Dividendenerwartungen

Im XETRA-Handel hat sich die Allianz-Aktie am Vormittag um 1,0 Prozent auf 283,60 EUR gesteigert. Der Tageshöchstwert lag vorübergehend bei 284,00 EUR, bevor die Papiere bei 280,10 EUR in den Handel starteten. Das 52-Wochen-Hoch wurde am 05.09.2024 ebenfalls mit 284,00 EUR verzeichnet. Analysten prognostizieren ein mittleres Kursziel von 290,80 EUR für die Aktie. Positiv hervorgehoben wird hierbei die Dividendenausschüttung: Für das Jahr 2023 waren es 13,80 EUR je Aktie, in diesem Jahr erwarten Experten eine Erhöhung auf 14,79 EUR.

Aktuelle Bilanzzahlen und Zukunftsaussichten

Die neuesten Geschäftszahlen der Allianz wurden am 08.08.2024 bekannt gegeben. Der Gewinn je Aktie stieg im Vergleich zum Vorjahr von 5,82 EUR auf 6,05 EUR, obwohl der Umsatzrückgang um 25,07 Prozent auf 28,52 Mrd. [...]

