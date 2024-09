Aktienkursentwicklung und Analystenmeinungen

Die SAP-Aktie zeigt sich im heutigen Handel auf XETRA mit einem leichten Abwärtstrend. Um 11:49 Uhr verzeichnete das Papier einen Rückgang um 0,7 Prozent und notierte bei 192,24 EUR. Der Einstiegspreis lag bei 193,52 EUR, während der Kurs im Tagesverlauf ein Tief von 191,40 EUR erreichte. Die Handelsmengen beliefen sich bisher auf 281.513 Stück. Historisch gesehen befindet sich die Aktie in einer Schwankungsbreite, die durch das 52-Wochen-Hoch von 201,05 EUR und das 52-Wochen-Tief von 120,26 EUR definiert ist. Analysten haben das durchschnittliche Kursziel auf 211,11 EUR festgelegt und prognostizieren eine Dividende von 2,15 EUR für das laufende Jahr.

Quartalszahlen und Markteinflüsse

SAP veröffentlichte am 22. Juli 2024 die Ergebnisse für das zweite Quartal, die auf ein starkes Wachstum hinweisen. Der Gewinn je Aktie stieg auf 0,76 EUR, verglichen mit 0,22 EUR im Vorjahresquartal, und der Umsatz wuchs um 9,72 Prozent auf 8,29 Mrd. EUR. Analysten gehen davon aus, dass SAP für das Jahr 2024 einen Gewinn von 4,45 EUR je Aktie erzielen wird. Die Präsentation der Ergebnisse für das dritte Quartal wird am 21. Oktober 2024 erwartet. Trotz der positiven Zahlen bleibt der Aktienmarkt angespannt, was sich auch im aktuellen Rückgang des DAX widerspiegelt. Investoren sollten die weitere Entwicklung sowohl der SAP-Aktie als auch des breiteren Marktes aufmerksam verfolgen.

SAP Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...