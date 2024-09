Klinische Studienergebnisse und zukünftige Entwicklungen

BioNTech wird auf dem diesjährigen Kongress der European Society for Molecular Oncology (ESMO) in Barcelona, Spanien, klinische Studiendaten zu verschiedenen Produkten aus ihrer Multi-Plattform-Onkologie-Pipeline präsentieren. Vom 13. bis 17. September 2024 werden in Vorträgen und Poster-Sessions unter anderem mRNA-basierte Krebsimpfstoffe, neuartige Immunmodulatoren und zielgerichtete Therapieansätze vorgestellt. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf BNT327/PM8002, einem bispezifischen Antikörper, der PD-L1-Checkpoint-Inhibition mit der Neutralisation von VEGF-A kombiniert und dadurch die Tumormikroumgebung positiv beeinflussen soll. Erste Ergebnisse zeigen eine vielversprechende Wirksamkeit in verschiedenen Krebsindikationen, einschließlich nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und dreifach-negativem Brustkrebs.

Bedeutung für den Aktienkurs und Investoreninteresse

Parallel dazu werden Daten aus Phase-1/2-Studien zu BNT113, einer Immuntherapie gegen HPV16-bedingte Krebserkrankungen, und BNT316/ONC-392, einem Anti-CTLA-4-Antikörper in Kombination mit Pembrolizumab, präsentiert. Diese Studien unterstreichen BioNTechs Ziel, bis Ende 2024 zehn oder mehr potenziell zulassungsrelevante Studien in ihrer Onkologie-Pipeline voranzutreiben. Die Präsentation dieser vielversprechenden klinischen Daten unterstützt nicht nur das Vertrauen der Investoren in BioNTechs zukünftige Innovationsfähigkeit, sondern könnte auch den Aktienkurs spürbar beeinflussen.

BioNTech Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...