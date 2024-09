Zürich - Temenos-Grossaktionär Martin Ebner hat seinen Anteil deutlich ausgebaut. Damit hat der bekannte Investor seine Beteiligung am Hersteller von Bankensoftware innert wenigen Monaten um gut 7 Prozent ausgebaut und hält nun ein Fünftel der Aktien. Über die Beteiligungsgesellschaft Patinex hält Martin Ebner mit seiner Frau, Rosmarie Ebner, seit Freitag neu rund 20,02 Prozent, wie aus einer Meldung an die SIX Exchange Regulation (SER) hervorgeht. ...

