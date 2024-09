NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aroundtown von 1,75 auf 1,85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analystin Stephanie Dossmann hob am Donnerstag ihre Schätzungen für das Immobilienunternehmen an. Aus dem Schneider sei man jedoch noch nicht. Die Expertin rechnet bis 2027 mit sinkenden Ergebnissen (FFO). Der Gewerbeimmobilienbereich leide unter der Konjunkturschwäche in Deutschland und die Schulden blieben hoch./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2024 / 17:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2024 / 19:00 / ET





ISIN: LU1673108939

